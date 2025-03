Giornata internazionale della donna, le iniziative a Varese: teatro, dibattito e una via per Alda Merini

Sono diversi gli eventi organizzati a Varese in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna. Spettacoli teatrali e momenti di dibattito si alterneranno tra sabato 8 e domenica 9 marzo, mentre a chiudere le iniziative il 21 marzo l’evento di intitolazione ad Alda Merini di una strada cittadina.

“Varese ospita un programma interessante di iniziative per stimolare riflessioni sulla condizione della donna – dice l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio – con momenti di dibattito e con il linguaggio universale del teatro, per ribadire l’impegno nel costruire una società più inclusiva ed equa. A suggello delle iniziative, l’evento di intitolazione ad Alda Merini di una strada cittadina. Un’iniziativa con cui la nostra città celebra una delle più grandi poetesse italiane del Novecento, una voce libera da canoni convenzionali, autentica, potente. A lei rendiamo omaggio nel giorno della sua nascita, come recita l’incipit di un suo componimento poetico Sono nata il 21 a primavera”.

Sabato 8 marzo dalle ore 9.30 alle 12.00 in Salone Estense ci sarà l’incontro La donna nella professione: ieri e oggi, promosso dalla sezione varesina dell’Associazione Donne Giuriste Italia. Al centro dell’incontro il valore delle donne nel mondo lavorativo, le sfide affrontate e le opportunità, i cambiamenti vissuti nel percorso professionale. Saranno presenti il sindaco Davide Galimberti e l’assessora Rossella Dimaggio.

Sabato 8 marzo, alle ore 21, la Sala Montanari ospita lo spettacolo teatrale Tutta Casa, Letto e Chiesa di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Marina De Juli. Uno spettacolo che propone un viaggio sulla condizione della donna, nel rapporto di coppia e nella sessualità, tra ironia e riflessione sociale. Lo spettacolo è promosso dall’associazione Amico Fragile e il ricavato sarà devoluto a supporto di iniziative per il sostegno delle vittime di violenza. Appuntamento in sala Montanari in via dei Bersaglieri.

Domenica 9 marzo il Circolo Coopuf promuove lo spettacolo teatrale …E poi son morta, con la Compagnia professionale Metro Ecate: uno spettacolo che unisce teatro, danza, canto e narrazione per raccontare ciò che spesso resta nascosto, ignorato, negato. Lo spettacolo nasce dall’urgenza di portare alla luce schegge di vita che gridano di essere ascoltate. L’evento fa parte del progetto Giovani in circolo, che promuove attività dedicate a ragazze e ragazzi tra i 15 e 35 anni attraverso la sinergia tra le realtà cooperative varesine. Appuntamento il 9 marzo alle ore 20.30 in Sala Montanari.

Chiude il mese dedicato alla Giornata internazionale della donna l’evento del 21 marzo, con la cerimonia di intitolazione ad Alda Merini di una via cittadina, nel quartiere di San Carlo. Appuntamento alle 14.30, nel punto tra via Guicciardini e via Gozzi.