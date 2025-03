I muri dell’osteria sociale La Tela di Rescaldina tornano a colorarsi contro le mafie

I muri de La Tela di Rescaldina tornano a colorarsi contro le mafie. Venerdì 21 marzo l’osteria sociale del buon essere, nata sulle ceneri dell’ex Re Nove, locale sequestrato e poi confiscato alla ‘ndrangheta, riaprirà le sue porte agli studenti per continuare a colorare i muri esterni del locale contro l’omertà che copre i crimini mafiosi, per tenere viva la memoria delle vittime innocenti delle mafie.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un’iniziativa nata dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non ne sentiva mai pronunciare il nome, promossa ogni anno il 21 marzo da Libera e dal 1° marzo 2017 ufficialmente riconosciuta anche per legge.

Dal 1996 in occasione del primo giorno di primavera, ogni anno in una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. «Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai – spiegano da Libera -. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere».

Negli ultimi 30 anni l’iniziativa ha coinvolto una rete sempre più ampia di associazioni, scuole ed enti locali, e quest’anno taglierà il traguardo della XXX edizione a Trapani, con la regia di Libera e Avviso Pubblico: il programma include una veglia il 20 marzo e il corteo nazionale il 21, seguito da seminari tematici sulla lotta alla mafia.

Il muro per le vittime di mafia

Per celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie l’osteria sociale La Tela ha scelto di chiamare in causa i ragazzi delle seconde delle scuole secondarie di primo grado del paese, che proseguiranno idealmente un percorso iniziato ormai quasi dieci anni fa e completeranno il mosaico di colori che ricopre le pareti del locale.

«L’installazione ha avuto un suo primo momento del 2016, quando i ragazzi delle seconde di quell’anno scolastico hanno coperto con tanti quadratini colorati il bianco delle pareti esterne de La Tela – spiega Giovanni Arzuffi, presidente della cooperativa sociale che gestisce l’osteria sociale -. Il bianco stava a significare il silenzio e l’omertà che copriva e copre i crimini della mafia; il colore, creato dai ragazzi, che si sovrappone al bianco dell’omertà rappresenta la loro personalità, la loro presenza e la loro vicinanza e solidarietà alle vittime innocenti di mafia. Un grido colorato contro ogni tipo di violenza».

Grido che tornerà a risuonare il prossimo 21 marzo in una sorta di «staffetta della giustizia e della legalità», mentre alcuni ragazzi leggeranno i nomi delle 1.081 vittime innocenti di mafia.

La Cena della Legalità

Per la ricorrenza l’osteria sociale sulla Saronnese ha organizzato anche una “Cena della Legalità” alle 19.30, in collaborazione con COOP Lombardia e le cooperative Verbumcaudo e Libera Terra, che producono pasta, passata di pomodori e vini sui terreni confiscati alle mafie in Sicilia. Nel corso della cena, durante la quale verranno serviti pasta alla norma, parmigiana di verdure con patate, acqua e caffè, è previsto un collegamento con alcuni operatori delle cooperative.