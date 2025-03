In passerella per fare del bene: la sfilata dei Lions Club Varese Città Giardino per sostenere l’associazione Caos

Il tradizionale appuntamento di solidarietà “Con il cuore in mano” si terrà il 27 maggio nel salone Estense di via Sacco 5

Il Lions Club Varese Città Giardino ha organizzato la 4 edizione della sfilata benefica “Con il cuore in mano” che si terrà il giorno 27 Marzo 2025 alle ore 18.00 presso il Salone Estense in via Sacco 5 a Varese.

Quest’anno la sfilata ha come finalità principale la raccolta fondi per il progetto di un ambulatorio psico nutrizionale per il supporto alle cure per le donne con cancro al seno, in collaborazione con l’associazione C.A.O.S per il reparto S.S.D. Breast Unit dell’ospedale di Circolo di Varese diretto dalla Professoressa Rovera.

Un passo importante per la salute e il benessere delle donne dopo l’intervento di chirurgia.

L’evento avrà come obiettivo secondario anche quello della promozione e valorizzazione di piccole realtà imprenditoriali del nostro territorio nel campo della moda sartoriale.