La Serra Tropicale di Comerio riapre per la primavera

La Serra Tropicale di Comerio riapre finalmente le sue porte per accogliere la primavera con una nuova serie di aperture speciali. Domenica 23 marzo 2025, dalle 15:00 alle 17:00, sarà possibile immergersi nei colori e nei profumi della nuova stagione, in un’atmosfera di totale relax e natura.

A causa di un numero limitato di accessi (50 partecipanti suddivisi in due turni), la prenotazione è obbligatoria. Puoi riservare il tuo posto CLICCANDO QUI

Nel caso in cui non fosse possibile trovare posto, sono già previste altre aperture per il pubblico nelle seguenti date:

– Domenica 13 aprile 2025

– Domenica 4 maggio 2025

– Domenica 22 giugno 2025

Per prenotare uno di questi eventi, scrivi una mail a: eventi@utopiatropicale.it.