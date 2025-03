Lentate sul Seveso, furgone si ribalta: conducente in codice rosso

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 marzo, lungo l’A36 all’altezza del cavalcavia n°16, in prossimità dell’uscita per Lentate sul Seveso. Un furgone si è ribaltato a seguito di un impatto con un ostacolo.

A bordo del mezzo viaggiava un uomo, la cui età non è stata ancora comunicata, che ha riportato un trauma cranico, al volto e al torace. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’auto infermieristica, un’ambulanza e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione sulla tratta interessata, con possibili disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza sulla carreggiata.