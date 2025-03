Malore e caduta in bici, traffico bloccato sulla Mornera a Gallarate

Traffico difficile a Gallarate sull’asse della Mornera, a causa dei soccorsi a un anziano di 89 anni, che ha riportato ferite in una caduta in bici, probabilmente a seguito di un malore.

È accaduto all’imbocco del ponte lato Sciarè. L’intervento di ambulanza della Croce Rossa di Busto e automedica ha richiesto una parziale chiusura del viadotto, con ripercussioni anche sulla viabilità intorno, in particolare sulla circonvallazione.

Sul posto la Polizia Locale per gestire il traffico.

L’anziano è stato poi portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma valutato non in pericolo di vita.