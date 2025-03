Milano ospita la presentazione del Manifesto europeo per la governance dei ghiacciai

Giovedì 20 marzo 2025, alla vigilia della Giornata internazionale dei ghiacciai, la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano accoglierà un evento di grande rilievo: la presentazione del Manifesto europeo per la governance dei ghiacciai e delle risorse connesse.

La conferenza, organizzata da CAI (Club Alpino Italiano), CGI (Comitato Glaciologico Italiano), CIPRA Italia (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi), EUMA (European Mountaineering Association) e Legambiente, si terrà dalle 9:30 alle 13:30 e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube di Legambiente.

Un documento per la tutela del patrimonio glaciale europeo

L’incontro sarà un’occasione per approfondire le sfide legate alla gestione dei ghiacciai e delle risorse idriche collegate, in un momento storico in cui i cambiamenti climatici stanno accelerando il loro declino. Il Manifesto europeo rappresenta un impegno congiunto di istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste e realtà alpinistiche per promuovere una gestione sostenibile e condivisa di questi ecosistemi fragili.

Il programma della giornata

L’evento inizierà alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti iniziali alle 9:45. A partire dalle 10:00, la giornalista Claudia Apostolo condurrà la presentazione ufficiale del Manifesto, con interventi di:

Vanda Bonardo, Presidente CIPRA Italia

Valter Maggi, Presidente Comitato Glaciologico Italiano

Antonio Montani, Presidente generale CAI e Vicepresidente EUMA

Giorgio Zampetti, Direttore generale Legambiente

Alle 11:00, avrà luogo la tavola rotonda “Ghiacciai e futuro: il contributo della ricerca e della società civile nell’Anno internazionale dei ghiacciai”, moderata da Antonella Senese, docente di Geografia Fisica e Geomorfologia all’Università degli Studi di Milano. Tra gli esperti e ricercatori che interverranno:

Agostino Agostinelli (Federparchi)

Andrea Agapito Ludovici (WWF Italia)

Daniele Cat Berro (Società Meteorologica Italiana)

Guglielmina Diolaiuti (Università degli Studi di Milano)

Marco Giardino (Università degli Studi di Torino)

Andrea Goltara (CIRF)

Barbara Meggetto (Legambiente Lombardia)

Roberto Ranzi (Università di Brescia)

Uwe Roth (CIPRA Internazionale)

Claudio Smiraglia (Università degli Studi di Milano)

Gabriella Suzanne Vanzan (Mountain Wilderness International)

Saranno inoltre presenti esperti, ricercatori e rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del Manifesto, che porteranno il loro contributo al dibattito.

Un impegno concreto per il futuro dei ghiacciai

L’evento vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici sulla necessità di adottare strategie efficaci per la protezione dei ghiacciai, la gestione delle risorse idriche e la riduzione dell’impatto umano su questi ambienti sempre più vulnerabili. La partecipazione in presenza è aperta al pubblico previa registrazione, mentre sarà possibile seguire la conferenza in streaming attraverso il canale YouTube di Legambiente.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, è disponibile il link ufficiale: https://forms.gle/rtDJFqpuHTPvNyVQ6.