Pari nel big match tra Pavia e Solbiatese, la Caronnese è il terzo in comodo per la vetta

C’era grande attesa per il big match del Girone A di Eccellenza: al “Fortunati” si sfidavano Pavia e Solbiatese, uno scontro diretto per il primo posto tanto atteso. L’1-1 sul campo con il vantaggio di Poesio e il pareggio di Torraca in rovesciata accontenta di più la Solbia, anche se i nerazzurri non sono riusciti a portarsi a casa l’intera posta nonostante la superiorità numerica per più di un tempo.

E se tra le due litiganti la terza gode, a godere è la Caronnese che, grazie al 2-0 sul campo del Meda firmato dalla doppietta di Colombo, sale a quota 64 punti, agguantando il Pavia e portandosi a un solo punto dal primo posto.

Si stacca invece la Rhodense, sconfitta 2-1 a Cinisello, mentre torna alla vittoria il Mariano che liquida con un netto 3-0 il Robbio. Vittoria importante per la Sestese, che con il 2-1 sull’Ardor Lazzate scaccia definitivamente tutti i brutti pensieri. La Vergiatese invece torna in zona pericolosa cadendo 1-0 sul campo della Lentatese, mentre muove ancora la classifica l’Ispra che pareggia 2-2 contro il Casteggio.

Vincono anche l’Fbc Saronno, 2-1 a Seveso contro la Base 96, e il Legnano che supera 2-0 il Sedriano (leggi qui).