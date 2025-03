Quanti tipi di zanzariere esistono e quali sono: le caratteristiche principali

Con l’arrivo dell’estate, proteggere casa da zanzare e altri insetti fastidiosi diventa quasi una priorità per non essere disturbati dall’arrivo di ospiti indesiderati mentre si vuole far prendere un po’ d’aria alle stanze della casa, lasciando aperte porte e finestre.

Spesso, i rimedi naturali (la citronella, ad esempio, il più tradizionale basilico o i fondi di caffè) non sono sufficienti e una delle soluzioni più efficace, quindi, è quella di installare delle buone zanzariere.

Sul mercato esistono davvero tantissimi tipi di zanzariere, ognuna con caratteristiche precise e pensata per soddisfare esigenze diverse.

Dove e quando acquistare le zanzariere

Prima di andare a vedere quanti e quali tipi di zanzariere esistono, apriamo una piccola parentesi sul momento migliore per acquistarle. Sarebbe meglio non aspettare l’ultimo momento: con l’arrivo della bella stagione, infatti, le zanzariere sono prodotti sempre più cercati.

Il costo può lievitare, in alcuni casi, ma soprattutto potrebbero esserci scarsa disponibilità. Meglio muoversi per tempo, magari alla fine dell’inverno, per non avere brutte sorprese.

Alcuni negozi online propongono diverse soluzioni interessanti e spesso, in certi periodi, si possono trovare vantaggiose offerte di zanzariere di tutti i tipi: siti rivenditori di qualità offrono anche un materiale informativo adeguato, illustrando caratteristiche, dimensioni e manutenzione, oltre a un servizio di assistenza che copre tutte le fasi dell’acquisto.

Certo, bisognerà saper scegliere bene il tipo di zanzariera: andiamo quindi a vedere le tipologie più comuni sul mercato.

Zanzariere scorrevoli e a rullo: perfette per porte e finestre

Tra le tipologie più diffuse troviamo le zanzariere scorrevoli e quelle a rullo (o avvolgibili).

Le prime sono ideali per le porte finestre o porte scorrevoli, come quelle che conducono a balconi o giardini. Non ingombrano, scorrono lateralmente e possono anche essere prive di binari a terra, soluzione consigliata soprattutto per anziani o bambini.

Le zanzariere a rullo, invece, si aprono e chiudono grazie a un cassonetto posto nella parte superiore della finestra. La rete scende verticalmente e può essere facilmente fermata all’altezza desiderata. È una soluzione comoda e versatile, ideale specialmente per chi vuole praticità senza, però, compromettere l’aspetto estetico della facciata.

Zanzariere plissettate e magnetiche: design e comodità

Anche le zanzariere plissettate sono molto popolari: queste sono caratterizzate da una rete che si apre e si chiude a fisarmonica, occupano poco spazio quando raccolte e risultano ideali per porte finestre e grandi aperture. Il loro vantaggio principale sta nella leggerezza del movimento e nell’elevata resistenza della rete, che non tende a rovinarsi facilmente con l’uso.

Un’ulteriore soluzione apprezzata è la zanzariera magnetica: semplice, economica e facilissima da installare. Non richiede fori o trapani, in quanto è dotata di magneti che consentono alla rete di chiudersi automaticamente dopo il passaggio. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca praticità e velocità di installazione senza intervenire sugli infissi.

Zanzariere speciali: anticimice e petscreen

Esistono in commercio anche alcune zanzariere progettate per rispondere a esigenze molto specifiche.

Ad esempio, le zanzariere anticimice hanno reti particolarmente robuste, spesso realizzate in metallo, che impediscono alle cimici e ad altri insetti di entrare nelle abitazioni. Sono ideali soprattutto per chi vive in zone rurali o vicino a campi agricoli.

Se invece si hanno animali domestici come cani o gatti, possiamo scegliere le zanzariere petscreen, dotate di reti speciali resistenti ai graffi. In questo modo, si può proteggere casa e animali senza preoccuparci che possano danneggiare la struttura.

Come scegliere la giusta zanzariera

Per scegliere la zanzariera più adatta alle nostre esigenze, bisogna prima di tutto capire le proprie necessità e considerare fattori quali la frequenza di utilizzo, il tipo di apertura della porta o finestra e, non ultimo, il budget che si ha a disposizione.

Valutati questi fattori sarà molto più semplice capire il modello più adatto, anche lasciandosi guidare dal proprio gusto estetico.