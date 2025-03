Rifiuti abbandonati a Sesto Calende: “sporcaccione” preso con le mani nel sacco

Sono ben 25 gli episodi illeciti di abbandono di rifiuti sanzionati dalla Polizia Locale di Sesto Calende nel corso di una attività specifica avviata negli ultimi mesi per contrastare chi sporca il territorio e gli spazi comuni. (foto di repertorio)

L’ultimo intervento, avvenuto martedì 18 marzo, è stato a carico di una persona colta in flagrante. Gli agenti avevano infatti iniziato a sorvegliare una zona abitualmente utilizzata per scaricare rifiuti e sul posto è giunto un uomo, già noto per alcuni precedenti a suo carico, “beccato” nel momento di depositare immondizia.

Il trasgressore è quindi stato identificato, segnalato e assicurato alle Forze dell’Ordine per quanto di loro competenza; d’altra parte il controllo costante nell’ambito della tutela ambientale consente allo stesso tempo di intervenire su soggetti che si sono resi colpevoli anche di altri reati.

Il comando di Polizia Locale, diretto dalla dottoressa Monica Mastriani, è stato ringraziato ufficialmente dall’assessore Francesca Gualtieri che ha sottolineato come l’amministrazione comunale sia impegnata nel contrastare l’abbandono dei rifiuti. Una pratica da sradicare per promuovere il rispetto del territorio.

«Il nostro Comune offre da anni un servizio di raccolta differenziata completo e funzionale – ricorda il sindaco di Sesto Calende, Betta Giordani – dalla raccolta porta a porta, a quella per i rifiuti speciali e ingombranti, alla piattaforma ecologica. Per questo invitiamo i cittadini a collaborare nel segnalare situazioni di abbandono e di degrado, affinché, insieme, possiamo proteggere l’ambiente e mantenere il decoro della nostra città».