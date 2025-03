Sbanda e finisce con l’auto contro una cancellata a Solbiate Arno, grave un 79enne

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato all’incidente che ha coinvolto un uomo di 79 anni nella serata di lunedì 10 marzo a Solbiate Arno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, verso le ore 18:20, l’auto su cui viaggiava l’uomo ha sbandato ed è andata a sbattere contro una cancellata in Corso Roma.

Il conducente é stato portato in ospedale in codice rosso, in condizioni gravi, all’ospedale di Circolo di Varese. È possibile si possa essere trattato di un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario.