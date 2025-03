Settimana mondiale del glaucoma, screening gratuti a Varese

Screening gratuiti della vista verranno effettuati venerdì 14 marzo 2025, nel corso di tutta la giornata, su appuntamento (da fissare contattando il numero 0332 260 348, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì), in occasione della settimana mondiale del glaucoma, promossa dalla IAPB Italia.

I controlli saranno presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sez. Terr. Varese grazie all’attiva presenza degli specialisti del reparto di oculistica, diretto da Dottor Radice, e del servizio glaucoma coordinato dal dottor Digiuni.

L’indispensabile supporto tecnico e strumentale è di Frastema Ophthalmics brand di FE-Group, mentre la collaborazione con l’Istituto Einaudi di Varese – indirizzo di ottica – permette la presenza dei suoi studenti.

L’iniziativa è patrocinata da ASST Sette Laghi – Polo Universitario e da Istituto Einaudi – Varese

La prevenzione è fondamentale perché il glaucoma è una malattia degli occhi asintomatica e, spesso, quando si notano le prime difficoltà è troppo tardi per intervenire, tanto che, ancora oggi, questa patologia è causa di cecità se non diagnosticata in tempo.