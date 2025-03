Sfide cruciali per Varesina e Castellanzese contro Ospitaletto e Arconatese

Domenica 9 marzo alle 14.30 ci saranno le partite della trentunesima giornata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese impegnate in due appuntamenti cruciali per i rispettivi obiettivi. Le Fenici faranno visita alla capolista Ospitaletto, mentre i neroverdi ospiteranno l’ultima della classe, Arconatese.

OSPITALETTO – VARESINA

La Varesina dopo la convincente prova contro il Club Milano si appresta ad affrontare una partita molto difficile in casa della capolista Ospitaletto. Tuttavia, la prima della classe sta attraversando un periodo poco brillante con una sola vittoria nelle ultime sei partite. Con questa serie di risultati la formazione bresciana ha dilapidato il vantaggio di 8 punti sul secondo posto, che ora è di 3. Nell’ultimo turno la squadra di mister Andrea Quaresmini ha pareggiato per 0-0 sul campo del Sant’Angelo. Allo stadio comunale “Luigi Corioni” ci sarà l’interessante sfida tra i due centravanti, da una parte Francesco Gobbi, autore di 14 reti e quarto nella classifica marcatori, dall’altra c’è il capocannoniere del Girone B Marco Bertoli a quota 19. In caso di vittoria la Varesina si porterebbe a -5 dalla vetta, rimettendosi incredibilmente in corsa per la vittoria finale. Nella gara di andata le due squadre si spartirono la posta in palio con il punteggio di 2-2.

CASTELLANZESE – ARCONATESE

I neroverdi, dopo la grande impresa compiuta sul campo della Pro Palazzolo, si apprestano ad affrontare, domenica al “Provasi”, il fanalino di coda Arconatese, per una sfida delicatissima per continuare a sperare nella salvezza diretta. La Castellanzese dovrà sfruttare l’effetto Mangone per tornare a vincere tra le mura amiche, cosa che manca ormai da ben cinque mesi. Dal canto suo, la squadra allenata da mister Giovanni Livieri sta provando in tutti i modi ad abbandonare l’ultimo posto in classifica per cercare di strappare la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout, che ora distano 3 punti. Gli oroblù nell’ultima giornata hanno ottenuto un pareggio nella gara interna contro la Casatese Merate. Nella gara di andata ad imporsi fu la Castellanzese, grazie al gol nei minuti di recupero di Stefano Boccadamo.