Skorpions alla prova Marines per tornare alla vittoria

Dopo la vittoria all’esordio contro le Aquile Ferrara, gli Skorpions Varese hanno infilato tre sconfitte di fila, due delle quali contro i Guelfi Firenze, che si sono accreditati come grandi favoriti per la vittoria finale.

Per i varesini (domenica 30 marzo alle ore 14.30) c’è in programma la trasferta nel Lazio per affrontare i Marines, occasione per provare a riassaporare il gusto della vittoria.

Coach Billy Volek guiderà Hamish McClure e tutta la squadra verso una gara che può dir tanto per il prosieguo della stagione. Il periodo negativo dei risultati, di fatti, è condizionato fortemente dagli avversari che si sono trovati di fronte. Ma ora è tempo di dimostrare sul campo che il valore della squadra è superiore al record attuale di risultati.

Il confronto tra Lazio Marines e Skorpions Varese sarà l’ultimo in scena nel fine settimana, della week 7. Con un record di 1-3 per entrambe, la sfida è determinante per le speranze di tutte e due le squadre di rimanere in corsa per i playoff. I Marines sono reduci da una settimana di pausa, dopo la prima vittoria stagionale e cercheranno di dare continuità al loro percorso.