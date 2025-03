Solo contro tutti: l’eroico tifoso della Pallacanestro Varese in trasferta a Trapani

Un solo tifoso, ma con il cuore di un’intera curva. Giacomo Castana, attivista varesino noto per il suo impegno per il verde e la sostenibilità, è stato l’unico supporter della Pallacanestro Varese presente sugli spalti nel settore ospiti del PalaShark di Trapani, dove la squadra biancorossa ha affrontato una sfida al cardiopalma contro i padroni di casa.

In un’arena gremita di tifosi siciliani, Castana, che vive attualmente a Palermo, non si è lasciato intimorire e ha occupato da solo il settore ospiti, trasformandolo nella sua personale roccaforte di tifo. Avanti e indietro “per 20 chilometri” – come lui stesso ha raccontato – per cercare di colmare con la sua voce e il suo entusiasmo il vuoto attorno a lui.

La gara tra Trapani e Varese è stata una battaglia sportiva intensa, caratterizzata da espulsioni, falli e un supplementare giocato con il cuore oltre l’ostacolo. Castana ha sostenuto la squadra senza mai fermarsi, gridando, cantando, saltando e sudando fino all’ultima azione.

“Ho speso ogni goccia della mia energia”, ha dichiarato al termine della partita. “Sono uscito dal palazzetto orgoglioso per aver vissuto emozioni incredibili grazie allo sport e all’amore eterno che mi lega alla Pallacanestro Varese”.

Il suo spirito combattivo e la sua dedizione non sono passati inosservati nemmeno ai tifosi di casa che gli hanno stretto la mano, chiesto una foto e persino regalato gli adesivi della curva trapanese, riconoscendo in lui un avversario degno di rispetto.

Secondo quanto risulta a Varesenews almeno altre tre persone erano in realtà presenti al fianco della squadra.