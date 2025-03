Sono attesi allo stadio di San Siro i 50mila cresimandi per Delpini

Torna domenica 23 marzo, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano san Siro, il tradizionale incontro dei cresimandi della Diocesi di Milano con l’Arcivescovo e i Vicari episcopali. Ad occupare gli spalti saranno circa 50 mila persone: ragazzi e ragazze (prevalentemente di quinta elementare) che riceveranno il sacramento della Confermazione nelle prossime settimane e mesi, i loro genitori con padrini e madrine, i sacerdoti, le religiose, le catechiste e i catechisti che li accompagnano nel cammino.

Dalle 14 gli anelli dello stadio si riempiranno dei colori delle sette Zone pastorali della Diocesi grazie alle pettorine indossate dai partecipanti. Gli spalti saranno animati dalle figurazioni, realizzate con materiali di recupero (cartoni, stoffe riciclate, ombrelli, ecc.) portate in scena da circa 800 figuranti, per lo più adolescenti degli oratori diocesani. Non mancheranno momenti di musica, balli e animazione.

A ispirare i temi dell’incontro è la Lettera dal titolo “Saremo un arcobaleno” che l’Arcivescovo ha consegnato a metà dicembre in occasione dell’avvio del “Cammino 100 giorni cresimandi”: una riflessione sui doni dello Spirito Santo e sui loro effetti nella vita personale e comunitaria. Dopo l’introduzione, l’Arcivescovo nel suo intervento risponderà alle domande di una catechista, di un cresimando e di due genitori.

All’evento di domenica è collegata anche una “microrealizzazione”, una raccolta fondi che quest’anno andrà a sostenere un Centro Giovani a Damasco, in Siria, in un contesto segnato da anni di conflitti.

«L’incontro annuale tra l’Arcivescovo ei cresimandi – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom (Fondazione oratori milanesi) – porta allo stadio 50 mila persone. È un momento di festa per l’intera Diocesi, in cui si esprimono tutta la vitalità e la vivacità delle nostre comunità parrocchiali e nello stesso tempo la fiducia che esse nutrono verso i propri ragazzi».

Dalle 15.30 nella Sala Executive saranno presenti l’Arcivescovo, i Vescovi ausiliari e i Vicari episcopali. Prima del giro di campo, previsto per le ore 16, mons. Delpini rivolgerà un saluto ai cresimandi con disabilità. L’evento terminerà alle 18.

Una tradizione che si rinnova

Organizzato per la prima volta nel 1983, l’incontro cresimandi allo Stadio Meazza, occasione di incontro annuale di generazioni di ragazzi con l’Arcivescovo di Milano, prima della pandemia non era mai stato sospeso. Negli anni si sono susseguiti i cardinali Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola. E anche due Pontefici hanno voluto essere presenti all’incontro a San Siro, integrandolo nel programma della loro visita a Milano: Papa Benedetto XVI nel 2012 e Papa Francesco nel 2017.

La diretta streaming

L’incontro allo Stadio Meazza sarà trasmesso, dalle ore 16, in diretta streaming su www.chiesadimilano.it , sul canale Youtube della Diocesi di Milano e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).