Un altro pareggio per la Solbiatese, il Pavia sorpassa e la Caronnese resta in scia

Cambia ancora la capolista nel Girone A di Eccellenza. La Solbiatese non va oltre l’1-1 casalingo contro il Casteggio (gol di Scapinello) e si vede scippare il primo posto dal Pavia, che sfrutta l’occasione passando 2-1 in casa dell’Ardor Lazzate.

La Caronnese resta a due punti dalla vetta e tiene vive le speranze superando con un netto 4-0 il Cinisello grazie al rigore di Corno, alla doppietta di Zibert e alla firma di Colombo. Si rifà sotto la Rhodense grazie alla vittoria 2-1 sulla Base 96 mentre il Mariano frena ancora pareggiando 0-0 al “Colombo-Gianetti” con l’Fbc Saronno.

Salvezza quasi raggiunta per la Sestese, che vince 2-0 il derby a Vergiate con i gol di Mhaimer e Romano, e continua anche la risalita dell’Ispra che passa con un rotondo 4-1 a Legnano (doppietta di Oldrini, poi Grieco e Parini per i nerazzurri, Latorre per i lilla).

Importante vittoria per il Sedriano, 3-0 sul Meda, termina senza reti tra Robbio e Lentatese.