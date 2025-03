Un punto a testa tra Castellanzese e Arconatese, al “Provasi” finisce 2-2

La sfida salvezza tra Castellanzese e Arconatese è terminata con il punteggio di 2-2. Nel primo tempo a passare in vantaggio è stata la squadra di mister Amedeo Mangone con un gol di Chessa, perfettamente servito da Di Coste. Il pareggio degli ospiti non si è fatto attendere ed è stato siglato da Pelamatti, che ha sfruttato un’uscita a vuoto di Salina. In pochi minuti la squadra di Livieri ha trovato anche il secondo gol, stavolta con Coulibaly che ha approfittato di una dormita di Robbiati. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 23’ del secondo tempo. Il definitivo 2-2 porta la firma del solito Mario Chessa, che con la doppietta odierna è arrivato a 13 marcature stagionali. Dopo questo pareggio la Castellanzese si trova a -2 dalla zona salvezza, mentre la vittoria del Ciliverghe contro il Sangiuliano City ha allontanato l’Arconatese dalla zona playout. La prossima settimana il campionato sarà fermo per la Viareggio Cup e la Castellanzese ritornerà in campo domenica 23 marzo per la partita sul campo del Breno.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2 che prevede Salina tra i pali, Robbiati, Gritti e Rusconi in difesa, i cinque di centrocampo sono Fiorella, Castelletto, Lacchini, Di Coste e Boccadamo, in avanti il tandem composto da Chessa e Colombo. Anche mister Giovanni Livieri schiera l’Arconatese con un 3-5-2 con Santulli in porta, Del Carro, Airaghi e l’ex di turno Vavassori in difesa, a centrocampo ci sono Sette, Cavagna e Nacci con Gyimah e Menegazzo sulle fasce. In attacco Pelamatti affianca Coulibaly. Il direttore di gara è Stefano Laugelli di Casale Monferrato, insieme agli assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Albulen Muca di Alessandria.

Primo tempo

Il primo squillo della gara è di Colombo, che al quinto minuto scalda i guantoni di Santulli con un destro dalla distanza. Al 25’, la Castellanzese ritorna nell’area avversaria con Boccadamo che mette in mezzo un passaggio forte e teso che sfila pericolosamente in area ed esce in fallo laterale. I neroverdi vanno in vantaggio al 28’: Di Coste serve uno splendido pallone in verticale sulla corsa di Chessa, il quale una volta arrivato davanti al portiere fa un delizioso scavetto e insacca il gol dell’1-0. L’Arconatese reagisce subito allo svantaggio con un colpo di testa pericolosissimo di Coulibaly su traversone di Menegazzo, con Salina che si supera ed evita l’immediato pareggio. Successivamente altra opportunità per la squadra di Livieri con un’incornata di Gyimah terminata fuori di poco. Al 34’, clamorosa indecisione di Salina, il quale si rende protagonista di un’uscita a vuoto che di fatto consegna il pallone a Pelamatti che deposita l’1-1 a porta completamente sguarnita. Al 37’, Robbiati si addormenta in area e si fa bruciare da Coulibaly che conquista il pallone all’altezza dell’area piccola e lascia partire un tiro fortissimo su cui Salina non può nulla e fa 2-1. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo con il punteggio di 2-1 in favore dell’Arconatese.

Secondo tempo

La Castellanzese prova a mettere sotto pressione gli ospiti e dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa, Chessa prova a calciare dal limite dell’area con la sfera che termina alta. Al 13’ neroverdi vicini al pareggio con Robbiati che svirgola dal limite dell’area e trova Lacchini che prova la deviazione con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Santulli. Boccadamo viene servito perfettamente da Chessa e dalla fascia sinistra lascia partire una traiettoria velenosa che viene deviata in angolo da Menegazzo. La squadra di casa trova il pareggio al 24’, quando Lacchini, dopo un uno-due con Boccadamo, verticalizza verso Chessa che fa un taglio perfetto, salta il portiere e insacca il gol del 2-2. Qualche minuto dopo Gritti imbecca il solito Chessa che da posizione leggermente defilata prova ad infilare Santulli, che stavolta non si fa sorprendere e respinge. Alla mezz’ora ancora il numero 7 neroverde protagonista con una bella conclusione dai sedici metri, respinta dal portiere oroblu. A cinque dal novantesimo Sette calcia dal limite e costringe Salina ad una bella parata. Qualche istante dopo ancora ospiti pericolosi con un colpo di testa di Gyimah su azione da calcio d’angolo. Al termine dei 4 minuti di recupero si chiude la sfida con il punteggio di 2-2.