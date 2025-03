US Legnanese, una ricca stagione 2025 con la novita’ del ciclismo femminile e il Trofeo Rosa

Us Legnanese pronta a salire in sella con 2025 dal ricco calendario, non solo agonistico. Stamattina in Sala Stemmi la presentazione della stagione, che avrà il suo clou il 6 ottobre con la Coppa Bernocchi, ma intanto la primavera alle porte sarà subito in strada con la squadra Allievi al debutto domenica nella classica Varese-Angera. Una Sportiva, come amava chiamarla il Presidentissimo Pino Cozzi, sempre più immersa nel tessuto cittadino come ha sottolineato nel suo saluto anche la vice sindaco Anna Pavan: “Sodalizi storici come il vostro contribuiscono a far accrescere valori come quelli dello sport tra i giovani, la partecipazione nella comunità e la coesione sociale”.

Una collaborazione istituzionale molto apprezzata da Luca Roveda, attuale presidente dell’Us Legnanese 1913: “Contiamo ad oggi 174 tesserati Fci, 20 runners e 35 triatleti, ma la nostra associazione è sempre più attenta alla società civile, al mondo della scuola per progetti di sicurezza per la circolazione in bici, alla mobilità sostenibile. Questo grazie a tutti i volontari che si ritrovano nella nostra sede di via Quadrio”.

Tra storia e innovazione due appuntamenti ciclistici il 6 aprile apriranno la stagione organizzativa rossonera. “Il 6 aprile – ha spiegato il vicepresidente Gianni Dolce- avremo il 51′ Gran Premio Pino Cozzi-Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni dedicato agli allievi uomini Fci e si terrà anche la 105esima della Targa d’oro Città di Legnano-7’Memorial Mauro Mezzanzanica con la novità delle categorie femminili Allieve ed Esordienti per primo e secondo anno nell’ambito della challenge Trofeo Rosa campionato provinciale Fci”.

Due novità che potranno aprire scenari importanti per un movimento femminile in crescita, mentre maggio come ha illustrato il vice presidente Roberto Taverna sarà dedicato ad un altro appuntamento popolare: “La Stralegnanese sarà di fatto alla quarta edizione dopo il numero 0. Una corsa podistica non competitiva tra i 5 e i 10 km che animerà domenica 11 maggio”. “Agli storici sostenitori e amici come Banco BPM, Metallurgica Legnanese, Allianz Bank, Paternostro, Fondazione Ticino Olona, presenti all’incontro, e altri ancora la Sportiva esprime così come al Comune di Legnano il suo ringraziamento ” ha tenuto a sottolineare il presidente Roveda.