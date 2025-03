“Varese città giardino” approda sul grande schermo di Materia

La prima visione del documentario, trasmessa dalla popolare trasmissione di Rai3 Geo circa un mese fa, è stata particolarmente apprezzata dagli spettatori.

Ora il documentario “Varese Città Giardino” realizzato dal noto documentarista Eugenio Manghi insieme a Annalisa Losacco e Pino Farè, che descrive Varese come “una vasta area che vede le abitazioni sorgere tra grandi parchi e giardini” arriva sul grande schermo di Materia Spazio Libero mercoledì 26 marzo alle 21.00, in una serata intitolata “Turismo, turismi: tra sguardi patinati e aspetti economici e sociali”.

All’evento interverranno, oltre al regista Eugenio Manghi, anche il docente dell’Università dell’Insubria Adriano Martinoli e il noto agronomo Daniele Zanzi, entrambi protagonisti del documentario e l’assessore alla cultura di Varese Enzo Laforgia.

Durante l’incontro verrà naturalmente proiettata l’opera, che racconta Varese come “una città immersa nel verde, dove abitazioni e parchi convivono in equilibrio con l’ambiente”, ed entra non solo nei grandi parchi della città, ma anche nelle ville private, per raccontare la storia e la cultura del verde che permea la città.

Alla sua conclusione seguirà un dibattito, dove i relatori approfondiranno le tematiche proiettate nell’opera, confrontandole con le opinioni dei partecipanti, per scoprire dei lati nuovi del nostro capoluogo di provincia.