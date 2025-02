“La Città Giardino” su Rai3: Varese e la sua bellezza naturale in un documentario su Geo

L’appuntamento è davanti agli schermi TV per giovedì 6 febbraio.

Quel giorno, nel corso della trasmissione televisiva Geo, in onda su Rai3 a partire dalle 16.30, sarà trasmesso il documentario La Città Giardino, realizzato da Eugenio Manghi, Annalisa Losacco e Pino Faré. Un omaggio a Varese e alla sua straordinaria bellezza naturalistica, che porterà sul piccolo schermo immagini suggestive della città nella sua veste primaverile.

Nei 42 minuti di riprese, La Città Giardino offrirà una panoramica sui meravigliosi parchi pubblici e privati, mettendo in luce il rigoglio dei tanti giardini che caratterizzano il territorio varesino. Non solo paesaggi incantevoli, ma anche un racconto della città attraverso le storie e le testimonianze di alcuni dei suoi abitanti, che contribuiranno a delineare un quadro autentico e vivido della vita varesina.

Il regista varesino Eugenio Manghi, con la collaborazione di Annalisa Losacco e Pino Faré, ha saputo catturare l’anima verde di Varese, città che come è noto conserva un patrimonio naturalistico di inestimabile valore.

Tra i collaboratori del documentario figura anche l’agronomo varesino Daniele Zanzi, ben noto in Italia e oltre: che vi ha partecipato come guida esperta alla scoperta dei segreti verdi della città e dei loro proprietari. Zanzi ha espresso grande entusiasmo per il progetto, definendolo «Un atto di amore e passione per la mia città e un messaggio per tutti coloro che amano e difendono gli alberi».

IL TRAILER DEL DOCUMENTARIO