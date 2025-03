Weekend di cultura, divertimento e solidarietà a Casciago

Sarà un fine settimana ricco di eventi a Casciago. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 marzo sarà un susseguirsi di eventi a sfondo culturale, ma non solo.

Si parte venerdì 14 marzo 2025, presso la suggestiva Sala dei Papi in Villa Castelbarco, dove avrà luogo una serata speciale dedicata ad Alessandro Manzoni, figura centrale della letteratura italiana e legato storicamente al territorio di Casciago. L’evento, intitolato “Serata Manzoniana”, è organizzato dall’Associazione Anni Verdi con il supporto dell’amministrazione comunale e sarà un’occasione per riscoprire alcuni dei brani più significativi del grande scrittore e poeta, interpretati e commentati dal prof. Giorgio Battistella. La serata nasce per rendere omaggio a Manzoni e al suo legame con Morosolo di Casciago, dove soggiornò nell’agosto del 1847 ospite del figlioccio Stefano Stampa e della madre di quest’ultimo, Teresa Borri, seconda moglie dell’autore.

Sabato 15 marzo il primo appuntamento con Casciago d’Autore, la rassegna culturale che comincia alle 18.30 a Villa Castelbarco con Aster Faedda, che presenterà “Parole, parole, parole…”, una raccolta di poesie e pensieri che esplorano il potere delle parole nell’esprimere sentimenti ed emozioni.

Domenica 16 marzo gli appassionati di carte avranno un’occasione speciale per mettersi alla prova e trascorrere un pomeriggio in compagnia grazie al 3° Torneo di Burraco, organizzato dall’Associazione Anni Verdi con il patrocinio del Comune di Casciago. Appuntamento a Villa Valerio, in via S. Agostino 5, dalle 15:00 alle 18:00: il ricavato delle iscrizioni (quota di €15) sarà devoluto alla Protezione Civile “Valtinella” per l’acquisto di attrezzature destinate alla tutela del territorio.