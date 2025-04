A Daverio il Trofeo Memorial Luigi Orrigoni 2025: tre giorni di basket e valori condivisi

La sala del Consiglio comunale di Daverio ha ospitato questa mattina (sabato) la conferenza stampa di presentazione dell’XI Trofeo Memorial Luigi Orrigoni, in programma il 2, 3 e 4 maggio 2025, che chiuderà simbolicamente il periodo dei grandi tornei giovanili del basket varesino, affiancandosi ai prestigiosi Trofei Garbosi e Galleani.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato Marco Colombo, sindaco di Daverio, che ha ringraziato il gruppo Tigros (ancora oggi guidato dalla famiglia Orrigoni, presente con una rappresentanza) per il continuo sostegno a sport e sociale sui territori. Marco Brugnoni, della Daverio Rams, ha evidenziato con soddisfazione il ritorno a sedici squadre partecipanti, come avveniva prima della pandemia, accogliendo anche un’importante presenza internazionale: il KK Medvescak di Zagabria. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai sindaci e alle amministrazioni comunali di Azzate, Casale Litta e Mornago, che ospiteranno alcune delle partite. Ai genitori è stato chiesto di tifare e sostenere i propri ragazzi mantenendo anche il rispetto per i giovani arbitri che dirigeranno le partite.

Il torneo, sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Daverio – in particolare dal sindaco Marco Colombo e dall’assessore allo Sport Claudio Lesica – si svolgerà presso gli impianti sportivi di Daverio, Azzate, Mornago e Casale Litta. Informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale www.ramsdaverio.it, sulla pagina Facebook “Trofeo Memorial Orrigoni” e su Instagram “trofeo_memorial_orrigoni”.

Valori di condivisione e rispetto

Il Memorial Luigi Orrigoni è dedicato a una figura di grande rilievo per la comunità, sia a livello imprenditoriale che sportivo. In linea con lo spirito che anima l’iniziativa, Brugnoni ha ricordato che i veri protagonisti saranno i ragazzi in campo, nati nel 2013 e, in alcuni casi, nel 2014, accolti dalle famiglie dei giovani atleti di Daverio grazie alla tradizionale formula dell’ospitalità in famiglia, che favorisce relazioni di amicizia e condivisione.

Durante la conferenza, Giuliano Pellegrini, Giampaolo Giroldi e Omar Busana hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, ringraziando i numerosi volontari che rendono possibile l’organizzazione del torneo. Giroldi ha inoltre annunciato l’utilizzo di minibus dedicati per garantire spostamenti agevoli tra i vari impianti, sottolineando l’impegno per migliorare l’organizzazione rispetto al passato.

Dal punto di vista tecnico, Omar Busana, responsabile tecnico, ha evidenziato come il torneo sia ormai parte del circuito nazionale PSG dei tornei giovanili, mentre Pietro Tallone della FIP provinciale ha lodato la vivacità del movimento giovanile varesino, testimoniata dall’alto numero di tornei di qualità.

Le squadre partecipanti

Le sedici squadre in gara saranno: Rams Daverio/Gazzada, Varese Basketball, Azzurra Trieste, Legnano Knights, Varese Basket School, Aurora Desio, Pallacanestro Bernareggio, Lussana Bergamo, Hub del Sempione, KK Medvescak Zagabria, Basket Busto Arsizio, College Basketball, Virtus Bologna, Petrarca Basket Padova, PSG Auxilium Genova, Basket Academy Ticino.

Oltre alla competizione sportiva, la manifestazione punta a trasmettere valori fondamentali come aggregazione, rispetto e condivisione, senza dimenticare l’importanza di un clima sereno sugli spalti, con particolare attenzione al rispetto verso i giovani arbitri in campo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari che, con il loro lavoro appassionato, consentiranno anche quest’anno il pieno successo di un torneo che è ormai un appuntamento irrinunciabile per il minibasket nazionale.