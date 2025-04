A Ternate il corso di tecniche salvavita per neonati e bambini

La Scuola dell’Infanzia di Ternate, in collaborazione con la Biblioteca comunale, organizza un corso di tecniche salvavita per neonati e bambini. Il corso si tiene sabato 10 maggio nella sala della casa parrocchiale di Ternate (accanto alla scuola dell’infanzia).

Il corso, dalla durata di due ore, è a cura di un istruttore certificato e permette ai partecipanti di imparare le tecniche da utilizzare per salvare la vita a un bambino in caso di soffocamento. Un’occasione preziosa per mamme, papà, insegnanti e tutti coloro che si prendono cura dei più piccoli.

Sono disponibili due turni: il primo dalle 14:00 alle 16:00 e il secondo dalle 16:15 alle 18:15. La partecipazione ha un costo di 20€ a persona (15€ per i membri della stessa famiglia e 10€ per gli educatori).

I partecipanti al seminario ricevono anche materiali utili come un manuale, un attestato e poster illustrativi. La registrazione è obbligatoria a questo link , oppure tramite WhatsApp al numero 378 3071335.