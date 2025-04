Al Crespi si celebra la “Notte del Liceo Classico”, tra teatro, musica ed escape room

Al Liceo Crespi di Busto Arsizio si celebra l’undicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, in programma venerdì 4 aprile.

Ecco tutte le attività previste per gli studenti, cui si affianca anche un incontro rivolto ai genitori.

ore 18 AVVIO DELLA SERATA con saluti iniziali – Aula Magna

ore 18.10 INCONTRO CON L’AUTRICE: LAURA PEPE presenta l’opera “SPARTA” (Laterza 2024) e dialoga con gli studenti – Aula Magna

ore 19.00 ATTIVITÀ A CURA DEGLI STUDENTI:

1AC γνῶθι σεαυτόν – aula 10

1BC Il pomo della discordia – aula 11

2AC Imperatori in terapia – aula 12

2BC Escape Room Antica Grecia – aula 13

3AC Passi dal Miles gloriosus – aula 14

3BC Scene dai Menecmi – aula 15

4AC Banchetto canoro – aula 16

4BC Rivisitazione della Per Eufileto – aula 17

5AC Il rombo di Domiziano – aula 18

ore 20.30 BANCHETTO PREPARATO DAGLI STUDENTI – aula docenti

ore 21.15 intervento musicale del Coro Polymnia – aula magna

ore 21.30 BREVE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE: la 5BC presenta Le Nuvole

ore 22.15 Lettura del Brano Finale

————————————————

SOCIAL NETWORK: TRA OPPORTUNITA’ E PERICOLI DELLA RETE – INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Si parlerà di Cyberbullismo e dei possibili pericoli nascosti nella Rete con le famiglie dei ragazzi del Crespi nell’incontro di venerdì 4 aprile alle 18:00. L’incontro sarà guidato dalla prof.ssa Claudia De Napoli, referente del Liceo per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, coadiuvata dalla prof. ssa Mariagrazia Bonsignore.

Il Lice Crespi promuove l’incontro per rafforzare il dialogo educativo tra scuola e famiglia, nell’ottica di rendere più efficace e incisivo lo sviluppo delle competenze chiave per la cittadinanza e prevenire l’insorgenza di fenomeni di rischio legati all’identità e alle attività digitale.