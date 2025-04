Arrestata anche una donna per la rapina in centro a Lugano

Con riferimento alla rapina avvenuta il 2 luglio del 2024 in centro a Lugano, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che tutti e sei gli imputati sono passati in regime di espiazione anticipata della pena. Si tratta dei quattro autori materiali (tre cittadini serbi e un cittadino croato tra i 35 e i 49 anni) più due altri uomini (un 50enne cittadino austriaco e un 33enne cittadino albanese) successivamente arrestati in Ungheria e in Italia per poi essere estradati.

Parallelamente, gli accertamenti effettuati dagli inquirenti della Polizia cantonale hanno portato all’arresto di una 29enne cittadina albanese che si sospetta coinvolta nei fatti. La donna è stata individuata e fermata in Italia e la Magistratura ticinese ha già avviato le pratiche di estradizione.

Per uno degli autori materiali, il 49enne cittadino serbo, è stata inoltre estesa l’accusa di tentato omicidio. L’ipotesi di reato si riferisce al momento in cui l’imputato ha impugnato un’arma puntandola verso un agente della Polizia Città di Lugano e scaturisce anche dall’esito degli approfondimenti tecnico-scientifici nel frattempo disposti. Da ultimo sono emersi collegamenti con due rapine analoghe avvenute nel dicembre 2023 e nel marzo 2024 in Svizzera francese e a cui avrebbero preso parte in forma distinta due degli imputati. L’inchiesta coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca volge ora alle fasi conclusive.