Rapina a Lugano, la polizia ferma i quattro ladri. E si sentono colpi di pistola

Tentata rapina in un negozio di orologi a Lugano: è successo questa mattina poco, martedì 2 luglio, dopo le 11.40, in via Pessina a Lugano. Stando a una prima ricostruzione, l’allarme è scattato dopo che una pattuglia in bicicletta della Polizia Città di Lugano ha notato gli autori all’interno del negozio.

La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano hanno fermato tre rapinatori (due all’interno e uno all’esterno della gioielleria) mentre un quarto si è dato alla fuga a piedi. Quest’ultimo è stato poi intercettato e fermato vicino alla Cattedrale di San Lorenzo, poche decine di metri di distanza.

Durante l’operazione, in due momenti distinti, un agente della Polizia Città di Lugano ha anche dovuto sparare con l’arma di servizio. Secondo testimonianze raccolte dai media ticinesi si sarebbe trattato di più di un colpo. Non si segnalano feriti.

Sono subito scattati gli accertamenti sulla dinamica dei fatti da parte della Polizia cantonale. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.