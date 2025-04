A Lugano veglia e messa di suffragio per Papa Francesco

Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare Papa Francesco, guidato dal monsignor Alain de Raemy. Giovedì 24 aprile 2025, nella maestosa cornice della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano, la Diocesi si riunirà in preghiera per rendere omaggio a Papa Francesco, recentemente scomparso. L’Amministratore Apostolico, S.E. mons. Alain de Raemy, presiederà una veglia di preghiera seguita dalla Santa Messa di suffragio.

Il programma si aprirà alle 20:00 con una veglia di preghiera, durante la quale verranno letti alcuni scritti significativi del Pontefice, seguita alle 20:30 dalla celebrazione eucaristica in sua memoria.

A guidare la serata, le parole stesse di Papa Francesco:

“Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giardino incantato, ma l’abbraccio con Dio, Amore infinito… Gesù vuole portarci nel posto più bello che esiste, con quel poco o tanto di bene che c’è stato nella nostra vita, perché nulla vada perduto di ciò che Lui aveva già redento.” La comunità è invitata a partecipare numerosa a questo momento di fede e comunione, per salutare spiritualmente un pastore che ha segnato profondamente la storia della Chiesa contemporanea.