Chi vuole gestire i locali ristorazione del Centro Parco tra via Gaggio e Tornavento?

Il Parco del Ticino ha aperto un’asta pubblica per riaprire – per ristorazione e servizi – i locali all’interno del Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica”, in Tornavento, nel comune di Lonate Pozzolo.

Un luogo magico e prezioso per le tante persone che percorrono via Gaggio e scendono alla valle del Ticino, in una delle zone più preziose del Parco, apprezzatissima da tanti che la frequentano in particolare nel weekend

I locali sono vuoti dallo scorso anno, dopo una fortunata gestione che aveva reso il Centro Parco un punto particolarmente vivace, per l’offerta di ristorazione e anche per il punto vendita di prodotti made in Parco.

Per partecipare all’asta, i candidati devono presentare la loro offerta entro il 8 maggio 2025, alle ore 17:00. La scadenza è perentoria, quindi è fondamentale rispettare i tempi. Gli interessati potranno consultare tutti i dettagli, le condizioni e il modulo per partecipare direttamente sul sito ufficiale del Parco del Ticino, dove è possibile accedere al bando integrale (vedi qui).

L’immobile messo a disposizione per la locazione si trova in Via Edmondo De Amicis, anche se gli accessi “veri” sono quelli da Tornavento e da via Gaggio: un luogo davvero prezioso che potrà ritrovare anche un servizio importante per i frequentatori.