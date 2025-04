“Dal Senegal con amore”: una dedica speciale che attraversa la distanza

Anche da lontano, le parole possono unire più di quanto lo facciano i gesti. Una nostra lettrice ha scelto di inviare un messaggio pubblico al suo compagno, perché certi sentimenti meritano di essere condivisi. Ecco la sua dedica:

Grazie mille per questi anni insieme, spero ce ne siano tanti altri.

Quest’anno non siamo insieme, come già accaduto, ma tu lo sai da sempre che lasciarmi libera, di quando in quando, significa farmi felice.

Grazie per il tuo modo di amarmi.

Grazie per avermi reso una persona migliore e di pensare alla mia felicità.

Grazie per tutte le volte in cui ci sediamo e parliamo per ore.

Dal Senegal con tanto amore e un immenso bene, sperando che gli anni insieme saranno molti di più di quelli che abbiamo già vissuto.

Da Sara per F.