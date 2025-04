Diario nepalese 2025 – Ultima tappa: Arrivederci Nepal!

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Arrivederci Nepal!

Templi induisti e buddisti, acquisti tra le vie del centro, danze e una cena tipica nepalese: così si è concluso il nostro ultimo giorno in Nepal.

Oggi si riparte. Un po’ tristi perché il viaggio volge al termine, ma profondamente felici per l’esperienza vissuta. È stato un cammino ricco di emozioni, paesaggi mozzafiato e incontri con persone straordinarie.

Ciò che più ci ha colpito in questi giorni è stata l’accoglienza nepalese autentica e calorosa. Grazie a Ngima, ai nostri Sherpa e a tutte le persone incontrate nei villaggi, torniamo a casa con un bagaglio pieno di emozioni e di momenti preziosi che ci accompagneranno anche nella nostra quotidianità.

Consigliamo questo viaggio a tutti gli appassionati di trekking che cercano un’esperienza autentica e a stretto contatto con la cultura locale.

Namasté. Alla prossima avventura!

