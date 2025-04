Dylan Dog Oldboy Seconda Serie n. 1 “Skinwalker”: la nebbia di Londra dentro un tepee

In edicola dal 12 aprile il bimestrale Dylan Dog Oldboy Seconda Serie n. 1 “Skinwalker”, edito dalla Sergio Bonelli Editore, con soggetto e sceneggiatura di Bruno Enna, disegni di Gianluca Acciarino e copertina di Marco Nizzoli.

La nebbia di Londra, celebre e vituperata in tutto il mondo, questa volta sembra addensarsi nell’abitazione di Dylan, serpeggia, si snoda fino ad avvilupparsi in spire delineando il profilo di una creatura infernale e minacciosa. Dylan scappa e finisce in modo inspiegabile a chilometri da casa, in una riserva indiana. Il viaggio è stato forse solo spirituale? Uno slittamento del piano temporale / spaziale? Fatto sta che nella capitale britannica e il New Mexico si stanno verificando delitti orrendi su cui sarà necessario indagare. Dylan sente la responsabilità dei giovani amici che incontra e che credono in lui; l’amicizia malriposta, quella che viene sacrificata in nome delle solite deprecabili ambizioni umane, diventa la chiave di volta dell’intera avventura.

L’amicizia antica tradita e l’amicizia “nuova”, che probabilmente resisterà nel tempo, alimentano le pagine di un albo, ben strutturato da Bruno Enna, che scorre piacevolmente veloce e ci accompagna nelle tradizioni e nella cultura dei nativi americani.

I disegni di Acciarino propongono un Dylan Dog veramente giovane, “ragazzino”, rispetto ad altre versioni precedenti; tale scelta non dispiace e contribuisce a sperimentare nuovi territori narrativi e prospettive per un personaggio iconico e amatissimo.

Belli gli squarci prospettici sulla natura incontaminata e selvaggia del New Mexico. In copertina un Dylan Dog attorniato da sinistre pertiche sovrastate da crani umani percepisce l’inquietante presenza dello skinwalker alle sue spalle. I colori acidi e lisergici rendono bene l’atmosfera onirica e allucinata dell’avventura.