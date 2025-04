Elton John racconta i suoi esordi e l’inizio della sua carriera

In generale penso che tutti ne citino altri, ma Elton John ha dichiarato più volte che il suo disco più riuscito di sempre sia stato questo Capt. Fantastic del 1975. Si tratta di un concept album autobiografico che narra la storia dell’inizio della carriera di Elton, il Captain Fantastic del titolo, con l’inseparabile paroliere Bernie Taupin, il Brown Dirt Cowboy, storia che qualche decennio dopo verrà in qualche modo continuata nell’album “The Captain And The Kid”.

Si parla quindi della difficoltà di emergere nella Londra fine anni sessanta, anche se poi il successo arrivò in tempi rapidi, e quando uscì questo album oramai gareggiava coi Beatles per i record storici di vendite: Capt. Fantastic non a caso debuttò al n.1 nelle classifiche USA. Un accenno va fatto anche alla copertina, per la quale Il grafico Alan Aldridge pare si sia ispirato al Giardino delle delizie di Bosch, e uno al fatto che sia stato l’ultimo disco con la sezione ritmica storica della Elton John Band. Il suono poi cambiò e, non solo per questo, non riuscì più ad arrivare a questi livelli.

Curiosità: a “salvargli la vita quella notte” fu il bluesman Long John Baldry, che lo convinse a non sposarsi. Non fu però il suo coming out, anche se in un’intervista si disse bisessuale: si sarebbe poi sposato nel 1984 con Renate Blauel, per divorziare tre anni dopo dichiarandosi gay.