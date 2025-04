Emergenza gasolio nel Ceresio: contenuta la perdita grazie a un intervento congiunto

Emergenza ambientale sul lago: contenuta la fuoriuscita di gasolio grazie all’intervento coordinato di VVF, GDF e Autorità di Bacino. Su richiesta dei Vigili del Fuoco, l’Autorità di Bacino ha messo a disposizione 40 metri di barriere galleggianti per delimitare e contenere una nuova fuoriuscita di gasolio nelle acque del lago.

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato dei VVF, della Guardia di Finanza e dell’Autorità di Bacino, la situazione è stata rapidamente messa in sicurezza, evitando ulteriori danni ambientali.

Il materiale galleggiante, precedentemente stoccato a Campione, è stato trasportato via lago fino a Valsolda con l’utilizzo della vedetta ABL 1. L’operazione si è conclusa con esito positivo e rientra in un protocollo di pronta risposta per la tutela dell’ecosistema lacustre.