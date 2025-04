Gli studenti di Azzate in viaggio nella storia con Liborio Rinaldi e l’autostrada “del futuro”

Questa mattina, giovedì 10 aprile, i ragazzi delle classi prime e seconde della scuola secondaria “Leonardo da Vinci” di Azzate, nell’ambito dell’appuntamento con l’autore hanno incontrano il futuro.

Liborio Rinaldi, autore del libro “Lomnago 1921-1924 Inizia il futuro” ha fatto viaggiare i ragazzi nella storia, in un costante alternarsi tra presente e passato, sino al momento in cui l’ingegnere Puricelli, residente nella famosa villa di Bodio Lomnago, ebbe una visione sul futuro con l’intuizione della costruzione di una strada asfaltata tra Bodio Lomnago e Azzate, prima, e del primo tratto dell’Autostrada dei Laghi, poi.

La costruzione delle reti stradali ha permesso di creare una rete di collegamento tra realtà territoriali diverse e di abbattere le barriere: metafora di grande valore attuale.

Ha spiegato con grande coinvolgimento il valore del territorio che noi diamo per scontato perché ce l’abbiamo sempre sotto gli occhi. Una grande occasione per stimolare i ragazzi, che vivono in mondo in corsa, a fermarsi di fronte alle cose e porsi delle domande.