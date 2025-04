I Giovani Democratici nella Giornata mondiale della salute : “Ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario lombardo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Giovani Democratici della Lombardia e della Provincia di Varese in occasione della Giornata mondiale della salute

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, i Giovani Democratici della Lombardia e della Provincia di Varese lanciano un appello urgente per ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario lombardo e per garantire un accesso equo alle cure.

“La salute, secondo la definizione dell’OMS, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale – precisa Riccardo Tomaiuoli, responsabile Welfare e Salute dei Giovani Democratici della Lombardia – “Oggi, in Lombardia, questo diritto fondamentale viene spesso negato: è sempre più difficile accedere alle cure, la salute mentale resta un privilegio per pochi, e il benessere sociale viene ignorato in una regione che colpevolizza la fragilità invece di prendersene cura.”

“Viviamo il paradosso di un sistema sanitario che può contare su presidi ospedalieri di assoluta eccellenza” – continua Tomaiuoli – “ma dove permangono fortissime disparità territoriali ed economiche nell’accesso ai servizi. È inaccettabile che il luogo e la condizione familiare in cui si nasce possano determinare il diritto alla salute, creando un’ingiustizia profonda che tradisce il principio di equità su cui dovrebbe basarsi il sistema universalistico.”

“In questa giornata – conclude Tomaiuoli – non celebriamo solo un principio: rivendichiamo un diritto.”

Anche i Giovani Democratici della Provincia di Varese esprimono preoccupazione per lo stato del sistema sanitario nel nostro territorio. Secondo loro, la situazione sta creando divari difficili da colmare.

“Nel nostro territorio, la disuguaglianza nell’accesso alle cure è una realtà quotidiana – affermano i Giovani Democratici della Provincia di Varese – “Tantissimi cittadini sono costretti a rinunciare o ad attendere a lungo per trattamenti essenziali.”

“La Lombardia – aggiungono – non può permettersi il lusso di disattendere le esigenze sanitarie della sua popolazione. I Giovani Democratici lombardi chiedono un impegno deciso da parte di Regione perché questo diritto non rimanga solo sulla carta.”