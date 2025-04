La diretta dei funerali di Papa Francesco. “Un papa in mezzo alla gente”

10.49 – Un papa “in mezzo alla gente con il cuore aperto”. Così il cardinale Giovanni Battista Re ha ricordato Papa Francesco ripercorrendo le orme del suo pontificato, dalla visita a Lampedusa all’istituzione del Giubileo della Misericordia. «Ha definito la Chiesa un ospedale di campo di battaglia in una situazione con molti feriti”», ha ricordato il cardinale. «Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza e all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili».

10.39 – L’omelia. Il cardinale Giovanni Battista Re ringrazia tutti i presenti. Ricorda l’ultima immagine del Papa quando nonostante i grandi problemi di salute ha impartito la benedizione di Pasqua dal balcone e poi è sceso in piazza per salutare la folla con la papamobile scoperta.

10.25 – Sono in corso le letture del Vangelo.

10.03 – È iniziata la processione dei cardinali e lo spostamento del feretro dalla basilica alla piazza.

9.50 – Le telecamere delle tv che seguono l’evento hanno già ripreso il presidente degli Usa Donald Trump insieme alla moglie Melania, i presidenti di Argentina (Milei) e Brasile (Lula), il francese Macron, il re di Spagna Felipe. Dopo il saluto alla salma del pontefice tutti stanno prendendo posto nella zona riservata alle autorità.

Alle 9.46 le campane di piazza San Pietro risuonano mentre il popolo dei cattolici arrivati da tutto il mondo per salutare per l’ultima Papa Francesco, ha ormai riempito ogni spazio. Sono più di 140 mila le persone accolte alle esequie del Santo Padre che avranno inizio alle 10 in una Roma blindata per garantire la sicurezza anche ai numerosi capi di Stato e di Governo giunti in città.