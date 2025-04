La Fim Cisl dei Laghi conquista la rappresentanza in Sofinter e AC Boilers di Gallarate

È un risultato importante quello ottenuto dalla Fim Cisl dei Laghi nelle recenti elezioni per il rinnovo delle rsu nelle aziende Sofinter spa e AC Boilers spa di Gallarate. La partecipazione al voto è stata ampia e ha portato a un esito netto: la Fim sarà l’unica sigla sindacale presente in entrambe le aziende.

In Sofinter, su 180 dipendenti, hanno votato in 133. Ben 132 voti sono andati alla Fim, con una sola scheda bianca. In Ac Boilers, su 87 dipendenti, si sono recati alle urne in 65. Di questi, 61 hanno votato per la Fim, con 4 schede nulle.

«Il lavoro nello spirito Fim, coerente al principio di partecipazione e valorizzazione della persona, portato avanti con la pazienza e la costanza della famosa goccia sul sasso, alla fine viene riconosciuto e premiato dalle persone che ti ascoltano», commenta Luca Magni, della Fim Cisl dei Laghi. «In Sofinter e AC Boilers abbiamo sfidato azienda e lavoratori, proponendo di gestire le difficoltà, assumendoci le responsabilità e mettendoci in gioco».