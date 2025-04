Lavori notturni sulla A52 Tangenziale Nord di Milano: chiuso lo svincolo di Bollate Novate il 23 aprile

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, lungo la A52 Tangenziale Nord di Milano, sono previsti interventi di ispezione e manutenzione all’interno della galleria “Baranzate”, che comporteranno modifiche temporanee alla circolazione.

Chiusura dello svincolo di Bollate Novate

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività, dalle ore 21:00 del 23 aprile alle 5:00 del 24 aprile, sarà chiuso al traffico lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho.

Percorso alternativo

Durante l’orario di chiusura, gli automobilisti diretti verso Rho potranno utilizzare, in alternativa, lo svincolo di Baranzate, situato poco più a sud lungo la Tangenziale Nord.