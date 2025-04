Momenti di tensione fuori dallo stadio di Saronno tra tifosi locali e legnanesi

Qualche momento di tensione fra le opposte tifoserie all’esterno dello stadio di Saronno, in via Roma, domenica pomeriggio, prima del confronto tra Saronno e Legnano. La partita, proprio per alcuni precedenti poco piacevoli, era stata vietata dalle autorità ai sostenitori della provincia di Milano. Un gruppo di ultras legnanesi, tuttavia, si è presentato nelle vicinanze del campo sportivo. Ad attenderli i tifosi locali.

Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno cercato di evitare gli scontri. In questo tentativo, un funzionario del commissariato di Legnano è rimasto lievemente ferito per un colpo alla gamba. Dopo qualche istante, senza un vero e proprio contatto tra le due fazioni, è tornata la calma.