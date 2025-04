Occhio alle truffe: a Samarate Carabinieri e amministrazione insegnano agli anziani a riconoscerle

Gli anziani di Samarate “a lezione” con i carabinieri, per imparare a riconoscersi le truffe: martedì 22 aprile, nel pomeriggio, si è tenuto un incontro al Centro Anziani “dott.Ollearo” di via Dante. Per l’Arma era presente il Luogotenente Riccardo Giordano, comandante della locale caserma Carabinieri, dipendente dalla Compagnia di Busto Arsizio, accompagnato dalla vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali Cinzia Castiglioni.

Una trentina i presenti all’incontro: i relatori hanno presentato gli accorgimenti e le cautele da adottare per cercare di prevenire il fenomeno delle truffe ai loro danni, poste in essere, purtroppo, con elevata frequenza.

Alcuni anziani hanno anche raccontato esperienze relative a truffe tentate ai loro danni chiedendo consigli su come comportarsi in caso di recidiva.

Al termine dell’incontro è stato altresì distribuito agli astanti, quale utile ausilio, un Vademecum approntato dalla Prefettura – UTG di Varese relativo al contrasto del fenomeno criminale. L’uditorio è stato sensibilizzato sulle metodologie più frequenti adottate dai truffatori, tra le quali emerge in particolare la truffa del finto tecnico del Comune incaricato di verificare la rete idrica: il truffatore, presentatosi presso l’abitazione dei malcapitati, solitamente anziani, riferisce di una contaminazione dell’acqua con rischio di un immediato pericolo di esplosione delle tubature dell’acqua, riuscendo a convincere l’anziano a riporre i monili in oro in frigorifero e, approfittando di un momento di distrazione, se ne impossessa dandosi poi ad immediata fuga.

Questa truffa “tipica”, in alcuni casi, ha visto anche l’utilizzo dello spray al peperoncino per convincere gli anziani proprietari dell’abitazione dell’effettiva contaminazione dell’acqua.