Paolo Zangara in concerto al Black Inside di Lonate Ceppino, tra jazz e canzone d’autore

Sabato 12 aprile alle 21 Paolo Zangara torna sul palco del Black Inside di Lonate Ceppino dopo due anni di assenza, per regalare al pubblico una serata all’insegna della canzone d’autore e del jazz. Accompagnato da una band di musicisti di grande talento, Zangara porterà sul palco i suoi brani più amati, ripercorrendo una carriera ricca di collaborazioni e progetti musicali.

Il concerto vedrà la partecipazione di Roberto Talamona alla chitarra, Mauro Banfi al pianoforte, Mauro Brunini alla tromba, Tarcisio Olgiati al sax, Achille Giglio al contrabbasso, Tommy Bradascio alla batteria e Elisabetta Girola ai cori.

Paolo Zangara, originario di Palermo ma cresciuto a Varese, ha una carriera che spazia dal blues alla musica sperimentale, passando per il rock e il jazz. Il suo percorso artistico lo ha visto protagonista in band storiche come gli “IK 14” e gli “Ophiuco”, ma è nel suo progetto solista che ha saputo esprimere pienamente la sua visione musicale. Il suo ultimo album, “Scusi dov’è il bar?”, uscito nel 2024, è stato accolto positivamente dalla critica, entrando nelle nomination per il Premio Tenco.

Biglietto: 15 euro – Ingresso con tessera CSEN, 5 euro con validità annuale.

Per info e prenotazioni: 347 5430118

Qui tutte le informazioni