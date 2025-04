Per la Varesina incontro d’alta classifica con la Casatese Merate, Castellanzese a Sant’Angelo

Giovedì 17 aprile alle 15 va in scena la trentaseiesima, nonché terzultima giornata di campionato del Girone B di Serie D. La Varesina ospiterà allo Stadium la seconda forza del campionato Casatese Merate, per una sfida al vertice, fondamentale in chiave playoff. La Castellanzese andrà a Sant’Angelo a caccia di tre punti fondamentali per cercare di sperare nella salvezza diretta.

VARESINA – CASATESE MERATE

La vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Vigasio aveva permesso alla Varesina di rientrare nelle prime cinque posizioni, almeno per una notte, perché lunedì il Desenzano ha avuto la meglio sul Crema (1-0) e ha agganciato di nuovo le Fenici a quota 63, con quest’ultime che sono scivolate nuovamente al sesto posto per via della peggior differenza reti (22 a 20). La squadra di mister Marco Spilli per continuare la corsa alla top 5 dovrà cercare di avere la meglio sulla Casatese Merate, che giovedì verrà a farle visita a Venegono Superiore per una sfida d’alta classifica, con le due squadre che sono separate da appena due punti. La squadra allenata da Giuseppe Commisso arriva da un clamoroso 6-0, rifilato domenica al Breno e grazie a questi tre punti è balzata al secondo posto, insieme alla Pro Palazzolo, approfittando del passo falso della Folgore Caratese, sconfitta in casa del Club Milano. Quest’ultimo sarà avversario dell’Ospitaletto, il quale potrebbe già festeggiare la promozione in Serie C, in caso di vittoria e di un contemporaneo passo falso delle seconde. La gara di andata tra rossoblù e biancorossi si era chiusa con un pareggio a reti inviolate.

SANT’ANGELO – CASTELLANZESE

Dopo il quinto pareggio consecutivo, ottenuto contro il Chievo Verona, la Castellanzese tornerà in campo per affrontare una partita molto importante in chiave salvezza in casa del Sant’Angelo. La squadra allenata da mister Amedeo Mangone dovrà cercare assolutamente di tornare a casa dalla provincia di Lodi con tre punti in saccoccia, che sarebbero fondamentali per cercare di portare il vantaggio sul quartultimo ad almeno 8 punti (ora +5), che da regolamento prevederebbe la non disputa degli spareggi per evitare la retrocessione. Per i neroverdi sarebbe altresì importante portare a casa un successo, perché nelle restanti due sfide affronteranno prima la Folgore Caratese al “Provasi” e poi all’ultima andranno a far visita al Desenzano, due sfide sulla carta molto impegnative, perché entrambe le compagini dovranno raccogliere gli ultimi punti per centrare la zona playoff. Dall’altra parte c’è la formazione rossonera allenata da Stefano Brognoli che si trova a metà classifica con 45 punti al pari del Club Milano e non vince da tre partite, nel corso delle quali ha raccolto un pareggio e due sconfitte. Espugnare lo stadio “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano non sarà una passeggiata, perché da questo impianto in tutto il campionato solo Varesina, Pro Sesto e Vigasio sono riuscite a ottenere l’intera posta in palio. All’andata si imposero i rossoneri per 3-1.