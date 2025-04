Perché scegliere Pegaso per la tua formazione universitaria?

Scegliere l’università giusta è una delle decisioni più importanti per il proprio futuro. In un panorama sempre più competitivo e in continua evoluzione, l’istruzione superiore deve offrire non solo una preparazione solida, ma anche strumenti flessibili e all’avanguardia. I corsi di laurea Pegaso rappresentano una risposta concreta alle esigenze degli studenti di oggi, ma anche di quei lavoratori, genitori e professionisti che desiderano investire nel proprio futuro senza rinunciare alla libertà di organizzare il proprio tempo.

Unipegaso: un’università digitale innovativa

L’Università Digitale Pegaso è un ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e rilascia titoli di studio validi in tutta Italia e in Europa. Questo è un aspetto fondamentale per chi vuole conseguire una laurea con l’obiettivo di partecipare a concorsi pubblici, iscriversi ad albi professionali o proseguire con studi di specializzazione.

La sua forza risiede nella combinazione tra tradizione accademica e innovazione tecnologica: grazie a una piattaforma e-learning avanzata, Pegaso consente di seguire le lezioni in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e con qualunque dispositivo. I contenuti sono sempre disponibili online, permettendo agli studenti di studiare secondo i propri ritmi, senza vincoli geografici e di orario.

I vantaggi di studiare con Pegaso

Studiare con Pegaso significa poter contare su un’esperienza formativa costruita intorno alle reali esigenze dello studente. L’ateneo offre infatti una serie di vantaggi concreti che vanno ben oltre la semplice erogazione dei contenuti didattici online. La flessibilità, l’accessibilità, il supporto costante e un’ampia scelta di corsi sono solo alcune delle caratteristiche che rendono l’Università Pegaso una delle università digitali più apprezzate in Italia.

Accessibilità e flessibilità: studia dove e quando vuoi

Uno dei motivi principali per cui sempre più studenti scelgono Pegaso è la possibilità di organizzare il proprio percorso di studi in totale autonomia. Che si tratti di uno studente appena diplomato, un lavoratore con orari rigidi o un genitore con mille impegni, Pegaso consente di seguire le lezioni e preparare gli esami in base alle proprie necessità. Non ci sono obblighi di frequenza o orari prestabiliti: è lo studente a decidere quando e dove studiare.

Supporto personalizzato: tutor e assistenza per ogni esigenza

A differenza di quanto si possa pensare, studiare online non significa essere soli. Pegaso offre un sistema di supporto dedicato, con tutor pronti ad affiancare gli studenti per ogni esigenza amministrativa o organizzativa. In particolare, grazie a partner come Unipegaso-Vantaggio, lo studente può contare su un tutor personale che lo accompagna dall’immatricolazione fino alla laurea. Questo approccio garantisce una maggiore serenità e motivazione durante l’intero percorso accademico.

I corsi di laurea Pegaso

Pegaso propone una vastissima offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo. L’ateneo eroga corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico in diversi ambiti disciplinari, oltre a master di I e II livello, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e certificazioni. L’obiettivo è formare figure professionali preparate, aggiornate e subito spendibili nel mondo del lavoro.

Tra i percorsi più richiesti troviamo:

Economia Aziendale (L-18)

Il corso di laurea triennale è ideale per chi desidera lavorare in ambito aziendale, gestionale, contabile o finanziario. Il piano di studi unisce teoria economica, diritto, statistica e management, preparando professionisti capaci di analizzare mercati, gestire risorse e prendere decisioni strategiche in contesti dinamici. È una base solida per accedere a ruoli manageriali, diventare consulenti aziendali o avviare un’attività imprenditoriale.

Giurisprudenza (LMG-01)

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico consente di acquisire una preparazione completa nel campo del diritto. Si studiano tutte le branche fondamentali con l’obiettivo di formare giuristi competenti. È il percorso ideale per intraprendere carriere legali come avvocato, magistrato, notaio, o per lavorare nel settore pubblico e nelle organizzazioni internazionali.

Ingegneria Civile (L-7)

Il corso di laurea triennale forma professionisti per la progettazione, realizzazione e gestione di opere civili e infrastrutture. Prevede due indirizzi: Ingegneria Ambientale, orientato alla sostenibilità e alla gestione del territorio, e il Piano Statutario, focalizzato su aspetti strutturali, geotecnici ed economici. Grazie a una solida formazione matematica e tecnica, questi percorsi preparano figure professionali richieste in ambito industriale, logistico e tecnologico.

Scienze Motorie (L-22)

Il corso di laurea triennale si rivolge a chi desidera lavorare nel settore dello sport, del fitness, della prevenzione e della riabilitazione. Il piano di studi include materie come anatomia, fisiologia, metodologia dell’allenamento e psicologia dello sport. Gli sbocchi professionali comprendono l’insegnamento dell’educazione fisica, la preparazione atletica, il personal training e la gestione di strutture sportive.

Scienze dell’Educazione (L-19)

Questo percorso forma professionisti capaci di operare nei contesti educativi, scolastici e socio-assistenziali. Il corso fornisce competenze pedagogiche, psicologiche e didattiche per lavorare come educatori in scuole, servizi per l’infanzia, comunità educative e centri per l’inclusione. È un’ottima scelta per chi vuole contribuire alla crescita e al benessere delle persone, in particolare dei più piccoli e dei soggetti fragili.

Linguistica Moderna (LM-39)

Il corso di laurea magistrale approfondisce le competenze linguistiche, letterarie e comunicative, integrandole con aspetti culturali, sociali e digitali. Offre due percorsi: uno orientato all’editoria e alla comunicazione digitale, l’altro alla didattica delle lingue e alla critica letteraria. I laureati possono lavorare come formatori linguistici, consulenti per enti e aziende, o insegnare.

Come iscriversi con Università Pegaso – Vantaggio

Uno degli aspetti più apprezzati di Pegaso è la semplicità nelle procedure di iscrizione, soprattutto grazie al supporto fornito dai centri autorizzati come Università Pegaso – Vantaggio.

L’iscrizione avviene in pochi e semplici passaggi, completamente online e con il supporto di un consulente dedicato. Il team di tutor offre un servizio di orientamento gratuito, per aiutare gli studenti a scegliere il corso più adatto al proprio profilo e aspirazioni.

Per ricevere assistenza, richiedere maggiori informazioni o consulenze, è possibile contattare direttamente Università Pegaso – Vantaggio, telefonicamente all’ 800 27 00 23 oppure tramite mail, scrivendo a ecp.vantaggio@unipegaso.it .

Grazie a questo supporto gratuito e costante, iniziare il proprio percorso accademico non è mai stato così semplice.