Progetto Sintab del Parco Pineta, Alessandro Fermi: “Sinergia che ha un forte legame con il territorio”

È stato presentato venerdì 14 marzo 2025 il il progetto “Sintab – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Approvato nel dicembre 2024, Sintab avrà una durata di 30 mesi e mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali.

Presente alla giornata di presentazione del progetto Interreg Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia.

“La bellezza di questo progetto Interreg, peraltro è uno dei pochi già finanziati, nasce proprio da un grande lavoro di progettualità che ha fatto il Parco Pineta insieme alle amministrazioni comunali, insieme ad un altro parco – che è quello del Campo dei Fiori – su un tema straordinario perché coglie le esigenze del tempo rispetto a una serie di mutazioni ovviamente legate al cambiamento climatico in cui i parchi devono rispondere. Il Parco Pineta con il suo presidente ha interpretato fin da subito questa necessità. E quindi questo progetto ha un forte legame con il territorio ma soprattutto guarda al tema della biodiversità con anche una bella compartecipazione dell’Università dell’Insubria che è un altro tema assolutamente interessante. C’è quindi stata la grande capacità di fare squadra. Sarà uno di quelli su cui ovviamente come Regione guarderemo con attenzione perché secondo me questo progetto può poi diventare un modello anche per altri parchi”.