Testimoni dal fronte, la resilienza ucraina si racconta al Salone Estense di Varese

Mentre la Storia disegnata dalle grandi potenze lascia il destino di uno Stato nell’incertezza del futuro, in Ucraina c’è ancora speranza. Ed esistono tante piccole storie personali che riescono a dare a essa volto e corpo.

L’incontro “Ucraina: voce ai testimoni”, promosso dal Centro Culturale M. Kolbe in programma giovedì 3 aprile alle ore 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese, ha lo scopo di farle emergere grazie al racconto di alcune testimonianze.

C’è la speranza di monsignor MaksymRyabukha, vescovo dell’Esarcato greco-cattolico di Donetsk, che oggi continua la sua missione pastorale da oltre 200 km di distanza, nella sede temporanea di Zaporizhzhia perché la sua casa è occupata dall’esercito russo. C’è chi come padre Volodymyr Misterman, cappellano della Chiesa greco-cattolica ucraina nella Diocesi di Milano, non si dà tregua per soccorrere i propri connazionali fuggiti dal conflitto e dare assistenza alle comunità del proprio paese ormai sotto il fuoco russo da più di tre anni.

E c’è chi come i volontari di Frontiere di Pace, associazione della parrocchia di Maccio in Villa Guardia (Como), ha deciso di mettersi in gioco in prima persona per portare soccorso nelle zone di guerra. Saranno Giambattista Mosa e Luca Trippetti a raccontare un’opera che di strada ne ha fatta, letteralmente, parecchia: oltre 200mila km percorsi in 33 missioni in zone rischiose come Kharkhivo Kherson per raggiungere più di 40 comunità bisognose e portare loro 200 tonnellate di aiuti umanitari e per iniziare a ricostruire.

“Abbiamo voluto organizzare una serata sul dramma della guerra in Ucraina – dice Marco Pippione del Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese e moderatore del dibattito – per dare la possibilità al pubblico varesino di incontrare – attraverso esperienze diverse – testimoni diretti di una speranza che permane nel popolo ucraino. Attraverso i loro racconti potremo capire meglio che cosa c’è in gioco per il futuro dell’Ucraina e, forse, per tutti noi”

Al termine dell’evento sarà possibile partecipare alla raccolta fondi promossa dall’Esarcato Greco Cattolico per acquistare e inviare ambulanze in Ucraina.

INFORMAZIONI

