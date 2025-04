Una serata di musica e memoria a Castellanza: Mozart per i caduti della Liberazione e Mirella Cerini

Sarà la potenza evocativa del Requiem di Mozart a rendere omaggio ai caduti per la Liberazione e a Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, a un anno dalla scomparsa. L’appuntamento è previsto per sabato 26 aprile

alle 21 nella Chiesa di San Giulio a Castellanza con ingresso libero.

Il concerto si inserisce nel programma di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione: mostre, spettacoli teatrali, cerimonie istituzionali e momenti di riflessione storica. L’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate, fondata nel 1989 e diretta dal Maestro Marcello Pennuto, eseguirà il celebre Requiem in Re Minore K626, ultima e incompiuta opera del compositore salisburghese. Ad affiancare l’orchestra sarà il Coro Florete Flores di Milano, diretto dal Maestro Mirko Luppi, formazione nata nel 2009 che ha all’attivo collaborazioni con realtà musicali di rilevanza nazionale e internazionale.

L’organico dei solisti prevede la partecipazione di Angela Lisciandra (soprano), Olga Semenova (contralto), Andrea Ceron (tenore) e Giancarlo Razionale (basso). Il concerto sarà preceduto dall’esecuzione della Toccata in re minore BWV 913 sull’organo Mascioni della chiesa, con il Maestro Pennuto alla tastiera. Entrambe le opere saranno accompagnate da una guida all’ascolto. L’esecuzione del Requiem rappresenta un momento particolarmente significativo in quanto unisce il ricordo dei caduti per la libertà alla commemorazione della sindaca Cerini, sottolineando il legame tra memoria storica e impegno civile contemporaneo. Le celebrazioni per la commemorazione del 25 aprile si concluderanno domenica 27 aprile con l’inaugurazione del monumento realizzato dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra e la nuova intitolazione dei giardini di via Italia come “Parco della Memoria e della Pace”. L’ingresso al concerto è libero. Per informazioni: Ufficio Cultura 0331 526263 – www.comune.castellanza.va.it