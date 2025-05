A Brenno il primo incontro pubblico della lista Uniti per Arcisate per Centorrino sindaco

Gremita di cittadini la sala della storica Società operaia per il primo incontro pubblico della lista civica “Uniti per Arcisate”, nella serata di venerdì 9 maggio.

La scelta del luogo, nella frazione Brenno Useria, un tempo Comune autonomo ma da molti anni parte integrante della comunità arcisatese non è un caso, dato che il legame sul territorio si è recentemente consolidato anche dal punto di vista ecclesiastico con la nascita della Comunità pastorale “Madonna d’Useria”.

Antonino Centorrino, candidato sindaco, ha presentato i componenti della lista, sottolineando il fatto che siano tutte persone radicate sul territorio, molte delle quali con alle spalle una lunga esperienza lavorativa e impegnate nel volontariato. Tra loro anche persone che risiedono a Brenno o che partecipano attivamente alla vita sociale della frazione sotto il monte Useria.

Centorrino ha ribadito che intende prestare un’attenzione particolare a questa comunità.

Tra le proposte la realizzazione di un presidio dei medici di famiglia per evitare, soprattutto alle persone anziane, di dover raggiungere il centro di Arcisate.

Sarà posta attenzione alla sicurezza con il potenziamento della videosorveglianza, verrà completato il collegamento pedonale con Arcisate e per garantire ai pedoni di percorrere le strade senza rischi. In programma anche anche la creazione di un marciapiede da via Maestri Scalpellini alle scuole e verrà messo in sicurezza l’ingresso della scuola dell’infanzia “Don Milani”, affacciata su un incrocio stradale trafficato.

La lista “Uniti per Arcisate” terrà il prossimo incontro con i cittadini lunedì 12 maggio, nella frazione Velmaio, al PalaVelmaio alle ore 21.

Poi lunedì 19 maggio i candidati saranno nel rione Dovese, dove, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, si è deciso di tenere la riunione, alle 20.30, nella corte dell’antica cascina che esisteva già ai tempi in cui in quello che oggi è un popoloso quartiere esistevano solo campi coltivati e poche case isolate.

L’incontro di chiusura della campagna elettorale avrà luogo venerdì 23 maggio, alle ore 21, nella sala “Ermanno Abbiati” del palazzo di piazza De Gasperi.