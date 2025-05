A Cassano Magnago è il momento della Purple Fast 5k

A Cassano Magnago debutta la Purple Fast 5k: una corsa serale su strada, da 5km, non competitiva e aperta a tutti, anche ai camminatori.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, con ritrovo dalle 19.00 e la partenza alle ore 20.15.

La corsa è promossa da Team Attivasalute Asd, con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago. «Quest’anno abbiamo fortemente voluto coinvolgere l’associazione di volontari Noi Per Te (NPT) per rendere più festoso il post corsa mettendo a disposizione dei partecipanti anche uno stand gastronomico i cui proventi andranno a confluire in alcuni progetti di beneficienza già in essere in Cassano».

Nel pre e post corsa sarà inoltre attivo uno stand dove i partecipanti potranno ricevere un mini trattamento personalizzato gratuito a cura di osteopata e fisioterapista dello studio FisoLogic. Per i bambini medaglia biscotto offerta dalla Pasticceria Baroffio di Fagnano.

Riconoscimento per i primi dieci uomini, per le prime 10 donne e per il gruppo più numeroso.

Avis sezione di Cassano Magnago ha offerto un premio aggiuntivo per il primo e per la prima avisini classificati.

«Grazie al contributo di alcuni fornitori della Parafarmacia Attivasalute abbiamo a disposizione per i primi 400 iscritti anche il pacco gara.

Foto a cura di Podisti.net nella persona di Arturo Barbieri e servizio speaker dell’amico Daniele Bonesini».

Il percorso della Purple Fast 5k

Il percorso si snoderà nella Cassano alta con partenza da Villa Oliva e passaggio nelle strade del quartiere di Soiano. Il percorso è adatto dai runners più veloci alle famiglie con bambini. Si tratta di un circuito ad anello con un passaggio vicino alla zona della partenza dopo 2,5km per cui molto divertente anche per gli spettatori che potranno veder passare i corridori e godersi l’andamento della gara.

Le iscrizioni alla Purple Fast 5k

Il costo dell’iscrizione è di 5,00 euro.

Iscrizioni scansionando il qr code posto sul volantino, via messaggio al 3757388571, presso Attivasalute Parafarmacia via Don Reina 2 Gallarate oppure la sera della corsa.