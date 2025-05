Alberi sui binari e sbarre del passaggio a livello danneggiate: problemi sulla Laveno Mombrello – Milano

Mattinata complicata per i pendolari della tratta Laveno-Varese-Saronno-Milano. Diversi treni stanno viaggiando con ritardi significativi a causa di un intervento in corso per la rimozione di rami caduti sui binari.

Il treno 1011, partito da Milano Cadorna alle 06:09 e diretto a Laveno Mombello Lago (arrivo previsto alle 07:53), è in ritardo. Stessa situazione per il treno 12018 (Varese Nord 06:50 – Milano Cadorna 07:52) e per il treno 2016 (Laveno Mombello Lago 06:08 – Milano Cadorna 07:39), entrambi bloccati per lo stesso motivo. Anche il treno 2014, partito da Laveno Mombello Lago alle 05:38 con arrivo previsto a Milano Cadorna alle 07:22, è coinvolto nei rallentamenti.

Ai rallentamenti legati al maltempo, si sommano anche problemi causati al danneggiamento delle sbarre di un passaggio a livello causate da un veicolo in prossimità di Venegono Superiore – Castiglione Olona.

I tecnici, fa sapere Trenord, «hanno ripristinato il regolare funzionamento del passaggio a livello», ma «la circolazione della direttrice è stata rallentata»